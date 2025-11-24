今季限りで現役を引退した巨人・長野久義外野手（４０）の引退セレモニーが２３日、東京ドームでのファンフェスタ内で行われた。プロ１６年間の軌跡をたどる特別映像が流れ、異例のヒーローインタビュー形式でファンへメッセージを送った。盟友・坂本からの花束贈呈では互いに涙を流して抱擁。最後は胴上げされ「素晴らしいセレモニーを用意していただき本当に感謝しています。いろいろな方が動いてくださり実現することができ