24日未明、名古屋市港区で工場が燃える火事がありました。 現在も消火活動が続いています。 警察と消防によりますと、24日午前1時前、港区昭和町にある自動車やプラスチックのリサイクル会社「アビヅ」の工場で「火が出ている」と警備会社から消防に通報がありました。 消防車など25台以上が駆けつけ、現在も消火活動が続けられています。 工場の中に置いてあった鉄くずやプラスチック、段ボールなどの古紙3