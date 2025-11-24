◇プロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦同級1位・那須川天心（帝拳）＜12回戦＞同級2位・井上拓真（大橋）（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）拓真は引き締まり、筋肉の切れもある上半身を誇示し「完璧に仕上がりました」と柔らかな表情で話した。減量も順調で「モチベーションで、体重（の落ち方）が変わってくる」と相変わらずの強い闘志をのぞかせた。ただ、空回りしている様子はなく、フェースオフでも笑顔