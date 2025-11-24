涙腺が崩壊した。巨人・阿部監督はファンフェスタで行われた長野の現役引退セレモニーで涙を流しながら花束贈呈した。暗転した場内、スポットライトに照らされた東京Ｄの本塁付近で２人で熱く抱擁。「かわいい、かわいい、かわいい後輩だから。寂しいよ。こういう時、来ちゃうんだなっていうね」。数々の思い出が脳裏に浮かんで感極まった。現役時代はグアムで合同自主トレ。１２年はともに主力として日本一に輝いた。来季は球