◆大相撲▽九州場所千秋楽（２３日、福岡国際センター）新関脇・安青錦が初優勝を果たした。本割で大関・琴桜を内無双で破ると、横綱・大の里の休場による不戦勝で１２勝３敗で並んだ横綱・豊昇龍との優勝決定戦を送り投げで制した。＊＊＊＊２１歳の安青錦はすでに看板力士として十分な自覚とふるまいを見せている。新十両、新入幕の節目には、バッグや時計を自らへのご褒美として購入。当初は「それを見て何年後か