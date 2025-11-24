1年目を終えた広島・佐々木が「ファン感謝デー」の最優秀選手に選ばれた。メインイベントの障害物リレーで、「チーム秋山」のアンカーとして登場。あめ食い競争で顔が粉まみれになりながらも、1着でゴールテープを切り、奮闘ぶりが評価された。初のイベントを振り返り、「ファンの方ともいろいろ交流できたので良かった。野球の方で（MVPを）獲れるように頑張りたい」と話した。