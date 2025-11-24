中日・津田は育成選手契約を結び、580万円減の年俸420万円でサインした。横浜高、三菱重工Eastを経て23年ドラフト2位で入団し、俊足強打の即戦力内野手として期待されたが、1年目の昨季は1軍出場なし。今季は出場5試合で3打数無安打だった。この日は23歳の誕生日で「人生で一番さみしい誕生日だけど、あれ（育成契約）があったからと思える野球人生にしたい」と誓った。