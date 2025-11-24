オリックスの宗が、21〜23年のリーグ3連覇時のチームメートであるドジャース・山本と会食したことを明かした。「変わっていなかったですね。いろいろ野球の話もしたけど、やっぱりよく考えている。そりゃ活躍するよな、と思いました」。久々の再会を楽しむとともに「頑張らないといけないと思いました」と活力をもらう時間にもなったようだ。今季は開幕を1軍で迎えたが、打撃不振で5月初めに出場選手登録を抹消され、6月中旬ま