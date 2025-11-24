広島がマツダスタジアムでファン感謝デーを開催し、来場した2万8000人の前で来季のキャッチフレーズ「SHAKARIKI」を発表した。悔しい結果をばねに「がむしゃら」に試合に挑み、「遮二無二」勝利を目指して「しゃかりき」に突き進むという思いが込められている。新井監督は「（今季の）遮二無二よりも強いバージョンで、なりふり構わずという。来年は必ずやり返します」とリーグ5位からの逆襲を誓った。イベントには今季限りで