記念日のディナーにおすすめ◎ 冬が近づき、朝晩はだいぶ肌寒くなりましたね。こんな季節はスープで体も心もあたためたいもの。スープといえば和洋中さまざまありますが、今回は大切な人の記念日ディナーにもぴったりの一品をご紹介します。玉ねぎをまるごと使ったオニオンスープです。 レストランで出てくるような一品 ポイントは玉ねぎをまるごと使っていること。見た目のインパクトもありますし、玉ねぎがとろとろになり絶品