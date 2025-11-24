今季限りで現役を引退した上本崇司氏と磯村嘉孝氏も広島のファン感謝デーに参加した。上本氏はソフトボール対決や障害物リレーで盛り上げ、「最後なので感謝の気持ちを込めて。笑わせるのは、僕の仕事でもあるので良かった」と満足した様子。磯村氏はソフトボール対決で中京大中京高時代にバッテリーを組んでいた堂林とバッテリーを再結成し、ファンを喜ばせた。