聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、空手の個人形で男子の森健司（立命大）が金メダル、女子の小倉涼（坂戸ろう学園教）が銅を獲得した。女子団体形を日本が制した。競泳の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）は男子４００メートル個人メドレーを制し、今大会三つ目の金。男子５０メートル背泳ぎでは金持義和（メルカリ）が銅メダルを手にした。陸上の男子２００メートル