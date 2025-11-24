テレビ朝日が2026年に「宇宙刑事ギャバン」を“復活”させる。1975年から50年続いてきたスーパー戦隊シリーズが「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で幕を閉じ、日曜午前9時30分からの放送枠を引き継いだ「PROJECTR.E.D.」がスタートすることが決定。第1弾は「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」。詳しい開始時期は明かしていない。プロジェクトは「超次元英雄譚（たん）」の英訳「RecordsofExtraordinaryDimension