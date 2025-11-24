「素の志村けんさん」で人気のものまね芸人レッツゴーよしまさ（36）が、25日放送のテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」（火曜後8・54）で“お宝”の鑑定を受ける。持参したのは、父方の祖母の家にあった本。「江戸のメディア王」と呼ばれる蔦屋重三郎ゆかりの書籍として代々伝わってきた一冊だ。「祖先が神主をやっていまして、勉強のために読んだんだと思います。昔の本がたくさん残っているんです」。裏表紙の裏側に「蔦屋