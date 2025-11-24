ロッテOBの清水直行氏（49）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「ロッテOB会」の設立を強く訴えた。清水氏は「そろそろ、オリオンズ・マリーンズOB会をしっかりと設立していただきたい」と書き出し、「以前から、そんなお話はさせていただいているのですが…。設立すれば、球団としても様々な活動が行えると思います。千葉ロッテマリーンズ球団様、何卒、宜しくお願い致します」とつづった。清水氏は東芝から99年