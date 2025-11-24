C大阪は23日、FWルーカス・フェルナンデス（31）に来季残留オファーを出した。フェルナンデスは9月28日の京都戦で「右膝前十字靭帯断裂、半月板損傷」の大ケガを負って手術。来年2月から5月末までの特別大会に間に合うのか微妙な状態だが、今季15アシストの活躍は「夏から始まる次のシーズンに向けて必要な戦力」（野口強化部長代行）としており、完全復活を見据えてリハビリにも全面的に協力する。フェルナンデスの活躍は他の