異国に置き去りにされて性的サービスを強いられた少女の心情を思うとやりきれない。人身取引は、重大な人権侵害である。警察は事件の解明に全力を挙げてほしい。東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の１２歳の少女を働かせたとして、警視庁は、経営者の男を労働基準法違反容疑で逮捕した。母親についても、児童福祉法違反容疑で逮捕状を取った。少女は６月、１５日間の短期滞在の在留資格で母親と来日した。母親から店