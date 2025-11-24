世界各地で熱波や干ばつ、山火事が相次ぎ、地球温暖化の影響があらわになっている。にもかかわらず、脱炭素の取り組みへの逆風が強まっているのは憂慮すべき事態だ。脱炭素に向けた動きを後戻りさせぬよう、国際社会が協力を維持しなければならない。ブラジルで開かれていた国連の気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が閉幕した。今回の会議では「化石燃料からの脱却」に向けた工程表を作成することで合意