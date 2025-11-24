武田真治、伊藤英明、小池徹平、菅田将暉らを輩出した「第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」の最終選考会が２３日、都内で行われ、応募総数１万２８６８人の中から東京都出身の高校３年生、大野礼音（れおん）さん（１８）がグランプリに輝いた。賞金５０万円が贈呈された。発表された瞬間、驚きの表情を浮かべた。「ここまで支えてくださった友達とかファンの方々もそうなんですけど、今一番、支えられてきた母親