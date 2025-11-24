新番組「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」のビジュアルテレビ朝日系で現在放送中の特撮ヒーロー番組「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって終了することが明らかになっている「スーパー戦隊シリーズ」の後継番組について、テレ朝は23日、「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」を来年に放送開始すると発表した。詳しい開始時期は明らかにしていない。新番組は「赤いヒーロー」が活躍する新たな特撮ヒーローシリーズ