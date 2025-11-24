ユズを収穫する大木さん＝２０日、相模原市緑区相模原市緑区の旧藤野町地域で、特産のユズが収穫の最盛期を迎えている。今年は例年並みの約１０トンの収穫が見込まれ、今月上旬ごろから黄色に色づき、１２月上旬ごろまで収穫される。香りの高さが特徴の「本ユズ」の栽培が盛んな同地域では、現在約４０人の生産者が約２千本のユズを栽培。果実としての出荷のほか、藤野商工会などが１９９４年からぽん酢やユズこしょうなどの加