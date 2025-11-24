参議院議員を3期務めた「ヒゲの隊長」こと佐藤正久氏（65）が、コメンテーターに転身した。陸上自衛官時代はイラク先遣隊長を務め、国会議員になってからもSNSで発信を続けてきた佐藤氏に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇1960年（昭35）10月23日、福島市生まれ。83年に防衛大を卒業して、陸上自演隊に入隊した。「元々は自衛隊に行く気はなくて、物理を勉強するために大学に行くつもりだったんですよ。だけど家が貧乏になっ