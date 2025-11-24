◆大相撲▽九州場所千秋楽（２３日、福岡国際センター）新関脇・安青錦が初優勝を果たした。本割で大関・琴桜を内無双で破ると、横綱・大の里の休場による不戦勝で１２勝３敗で並んだ横綱・豊昇龍との優勝決定戦を送り投げで制した。ウクライナ出身として初めて賜杯を抱き、場所後の大関昇進も確実となった。所要１４場所での初優勝は年６場所制となった１９５８年以降初土俵で２位の速さ（付け出しを除く）。２６日の番付編成