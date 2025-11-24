中日・松山晋也投手（２５）が２３日、名古屋市内の選手寮で契約交渉に臨み、７５００万円増の年俸１億２５００万円でサインした。育成ドラフト出身の選手が４年目のシーズンで大台に到達するのは、史上最速。１０年の巨人・山口（５年目）を上回った右腕は「目指すところはそこじゃない。１００億とか？」と仰天目標を掲げた。今季は抑えを務め、セ・リーグタイ記録の４６セーブ。昨季まで不動の守護神だったマルティネス（巨