大阪・読売テレビはこのほど、日本テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月曜〜金曜・後１時５５分）で、今月下旬に４日連続で系列各局のエースアナウンサーがＭＣを担当すると発表した。番組スタートから２０年目に突入した「ミヤネ屋」には、今春からＭＣに、読売テレビ入社３年目の西尾桃アナウンサーが加わった。１０月からは西尾アナに代わり、月イチでＮＮＮの系列アナが出演する“代打ＭＣ企画”を実施中。今月は