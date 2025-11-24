誕生以来、50年にわたり愛されてきた、テレビ朝日系「スーパー戦隊シリーズ」の放送枠が、2026年から大きく生まれ変わる。新たな特撮シリーズ【PROJECT R.E.D.】を立ち上げ、その第1弾作品として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を制作・放送することが発表された。放送開始は2026年1月、毎週日曜午前9時30分からとなる。【画像】過去にはギャバンとスーパー戦隊がコラボしたことも1975年『秘密戦隊ゴレンジャー』で幕を