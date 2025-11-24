テレビ朝日系の新特撮ヒーローシリーズの第1弾が「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（26年スタート、日曜午前9時半）に決まったことが23日、分かった。来春放送終了するスーパー戦隊シリーズの枠で、新特撮ヒーローシリーズ「PROJECTR.E.D.（プロジェクトレッド）」が始まる。「R.E.D.」は「超次元英雄譚」の英訳「RecordsofExtraordinaryDimensions」の頭文字から。赤いビジュアルが印象的なヒーローが登場し、さま