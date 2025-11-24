トッテナム・ホットスパーのジョアン・パリーニャが元リヴァプールで現在サッカー解説であるジェレミー・キャラガー氏からの辛辣な批判に対して反論した。キャラガー氏は11月1日のチェルシー戦でパリーニャについて「クオリティがない」と言及したことが発端だと『Daily Mail』が伝えている。「トッテナムの中盤としてプレイする選手は、あのパスは必ず決められるべきだ。彼にはそれができない」「パリーニャがボールを持つと5回も