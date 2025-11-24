2025年11月23日、北海道函館市の函館港で人が浮いているのが見つかりました。人が浮いているのが見つかったのは函館市豊川町の函館港内です。23日午後4時すぎ、付近を航行していた観光遊覧船の従業員から「客が人形のようなものが浮いているのを見つけた」と函館海上保安部に通報がありました。通報を受け駆け付けた警察などが、緑の島の南東側で60代くらいの女性が仰向けで浮いているのを発見しました。女性は意識がない状態で救