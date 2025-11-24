きのう（23日）深夜、茨城県坂東市にある廃プラスチックのリサイクル工場で火事が発生し、現在も消火活動が続いています。警察などによりますと、きのう（23日）午後10時40分頃、坂東市幸田で「炎が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。警察によりますと、廃プラスチックのリサイクル工場で産業廃棄物などが入っている大量の袋が燃えているとみられていて、西から東へ風が吹いている影響で付近の木にも火が燃え移っ