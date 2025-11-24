◇明治安田生命J2第37節長崎2ー1水戸（2025年11月23日ピースタ）J2長崎は水戸との接戦を制し、8年ぶりのJ1復帰に大きく前進した。1―1の後半20分にMFマテウス・ジェズスが決勝PK。千葉が勝ったことにより昇格はお預けとなったが、高木監督は「試合の内容より勝つことが大事だった」と息をついた。最終節は敵地で徳島との直接対決。前回17年もJ1昇格に導いている指揮官は「必ず勝利して（優勝）シャーレを持ち帰ることを