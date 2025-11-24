日本代表DFの復活に隣国メディアも注目している。現地11月22日に行われたブンデスリーガの第11節で、伊藤洋輝が所属する昨シーズン王者のバイエルンが、鈴木唯人がプレーするフライブルクとホームで対戦。鈴木の先制ゴールなどで２点を先行されたものの、６−２で大勝を飾った。この一戦で、ベンチスタートとなった伊藤は83分からピッチに立ち、約８か月ぶりの公式戦出場を果たすと、84分に、左サイドから右サイドへ正確なサ