北海道・八雲警察署は2025年11月23日、暴力行為等処罰法違反の疑いで八雲町に住む団体職員の男（43）を現行犯逮捕しました。男は23日午後1時ごろ、同居する妻に「ぶっ殺すぞ」と言い、包丁を示して脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、事件が起きた直後、「2人がもめている」と夫婦と同居する親族から110通報があったということです。妻にけがはありません。2人は同居する親族の食器を下げるタイミングなどを巡ってけ