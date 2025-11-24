◇大相撲九州場所千秋楽（2025年11月23日福岡国際センター）【ウクライナから来た新大関（1）】戦禍の母国から単身日本に渡った青年が大相撲の世界で夢をかなえた。「ウクライナから来た新大関」では、入門から約2年半で新大関への昇進を確実にした安青錦の偉業を関係者らの証言などで3回にわたって紹介する。安青錦の相撲との出合いは偶然だった。柔道を習っていた6歳の頃、先輩が稽古終わりに相撲を始めた。勝負がつく