◇大相撲九州場所千秋楽（2025年11月23日福岡国際センター）強いとしか言いようがない相撲だった。安青錦が大関獲りを決定的にした。本割では琴桜が上から押しつぶしにきたが、強靱（きょうじん）な足腰で耐え、無双を切って1メートル89、179キロの相手の巨体を土俵にはわせた。決定戦は横綱が引いたところを一気に前に出た。前日の中途半端な立ち合いを反省した豊昇龍が頭から突っ込んできたが、下からあてがって苦もな