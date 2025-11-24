◇大相撲九州場所千秋楽（2025年11月23日福岡国際センター）豊昇龍は先場所に次いでまたも決定戦で敗戦。安青錦とは前日含め初対戦から4連敗で、苦手意識は払拭できなかった。横綱に昇進して5場所で優勝なし。支度部屋で一度は取材を断ったものの、帰り道では「来場所、リベンジだ。まあ、悔しいからね。これ以上は嫌だな」と本音を漏らした。大の里の突然の休場で本割は不戦となり、決定戦ではスタミナを温存できる有