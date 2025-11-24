◇大相撲九州場所千秋楽（2025年11月23日福岡国際センター）横綱・大の里が23日、日本相撲協会に「左肩鎖関節脱臼で1カ月間の安静加療が必要」との診断書を提出して休場した。13日目の安青錦戦で負傷し、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「立ち合いで痛めたようだ」と説明した。大の里の休場は23年夏場所の初土俵以来初めて。結びの対戦相手、豊昇龍は不戦勝。横綱同士の結びの一番が休場でなくなるのも異例の