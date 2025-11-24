【プレミアリーグ第12節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 4-1(前半2-0)トッテナム<得点者>[ア]レアンドロ・トロサール(36分)、エベレチ・エゼ3(41分、46分、76分)[ト]リシャルリソン(55分)<警告>[ア]デクラン・ライス(87分)[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(32分)、クリスティアン・ロメロ(70分)、ペドロ・ポロ(87分)観衆:60,345人└エゼがプロキャリア初のハットトリック!!白熱のノースロンドンダービーはアーセナル