ラ・リーガ 25/26の第13節 ヘタフェとアトレチコ・マドリードの試合が、11月24日02:30にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW