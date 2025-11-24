◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本25―23ジョージア（2025年11月22日トビリシ）世界ランキング13位の日本は、同11位のジョージアを25―23で破った。1点を追う後半ロスタイムにSO李承信（24＝神戸）がPGを決めて劇的な逆転勝利。今季最後のテストマッチを白星で飾った。これで世界ランク12位浮上が確実。12月3日に行われる27年W杯の組分け抽選会では、より有利となる「バンド2」（同7〜12位）に入る。【砂村光信の目】