赤板過ぎに落車のアクシデントがあった準決10Rを制したのは山田英明。目標の北津留翼が捲り不発と見るや、鋭く伸ばし決勝進出一番乗り。九州地区のG1で初のファイナル入りを喜んだ。続く11Rは荒井崇博が3着で競輪祭2年連続3度目の決勝進出。寛仁親王牌で嘉永泰斗が九州勢6年ぶりにG1優勝し、流れは九州にあり。【6R】九州作戦が決まって（7）＝（4）から（3）（5）（8）。【12R】松本貴治に託した荒井のVを狙う。（2）から（