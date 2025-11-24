4勝11分け21敗で最下位のJ1新潟。今季加入したGK田代琉我（27）は定位置をつかんだ8月以降、ここまで勝利をつかむことができず、初めてJ1に挑戦したシーズンでJ2降格の屈辱を味わうことになった。残りは2試合。30日の柏とのホーム最終戦で17試合勝ちなし（4分け13敗）という負の連鎖を止める白星をつかみ、今季の成果を形に表す。8月の川崎F戦から守護神の座を譲っていない田代。6月の横浜M戦でJ1デビューし、1―0勝利に貢献し