◇第4回全日本学生フルコンタクト空手道選手権（2025年11月23日国立代々木競技場）男女計13部門に179人がエントリーし、1部男子重量級（75キロ以上）は河合透吾（北海商大4年）が2大会連続3度目の優勝を果たした。女子重量級（55キロ以上）は本田志帆（神奈川大4年）が2大会ぶり2度目の優勝。男子中量級（75キロ未満）は中山拳杜（大原学園1年）が制し、スポニチ賞を獲得した。軽量級は男子（65キロ未満）が細田陽斗（日体大