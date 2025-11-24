小倉競輪場で開催中のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）は5日目を終えた。きょう24日の最終日は、12Rに決勝戦が行われる。王者古性が中心だ。3、4走目とさすがのさばきで好位から捲って1着。苦手にしている競輪祭でも動きは上々だ。ここも車番と持ち前のさばきで好位置を確保。鋭く捲って競輪祭初Vでグランプリスラムに王手をかける。山田久が続く。一発あるなら吉田。準決は落車を避けながらも3着。出来は日に日に上昇