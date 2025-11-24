アメリカのロサンゼルス近郊とラスベガス間で計画されている「ブライトラインウエスト」の車両イメージ（画像：Brightline West）【図と写真はこちら】▶世界各国で計画されている高速鉄道、一番早く開業しそうなのはどこ？▶計画路線図や導入予定の車両のイメージなど▶すでに運行しているアメリカの高速列車や建設が進むインド高速鉄道の工事現場も国際高速鉄道協会（IHRA）の国際フォーラムが10月22〜25日の4日