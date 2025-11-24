日本維新の会の吉村代表はTBSのユーチューブチャンネルで診療報酬を決定する中医協のメンバーについてその多くを占める日本医師会の関係者を交代させる必要性を訴えました。日本維新の会 吉村代表「診療所の合同の団体である医師会、その意見がかなり強くここは反映される仕組みになっています」吉村氏は診療報酬を決める中央社会保険医療協議会の構成員は開業医が中心の日本医師会の関係者が多く中規模以上の病院の意見が反