アイドルグループ「OWV」の佐野文哉（28）が23日に放送された同局系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。実家の家業が明かされた。人気企画「400メートルサバイバルレンチャン」のレースに登場した佐野は、前回の同企画で優勝しており、連覇に挑戦した。順調にレースを勝ち抜き、決勝へと駒を進めた。決勝前に、賞金100万円で叶えたいことがあるとしてVTRが流れた。そこで「僕、実家が田舎のお寺なんですけど」と