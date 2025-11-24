９人組ガールズグループのＮｉｚｉＵが２３日、東京・日本武道館で初のホールツアー「ＮｉｚｉＵＬｉｖｅｗｉｔｈＵ２０２５“ＮＥＷＥＭＯＴＩＯＮ：ＦａｃｅＴｏＦａｃｅ”」のファイナル公演を行い、ツアーを完走した。２１都市２３会場３２公演を巡るグループ史上最多公演数のツアー。約８万人を動員し、大成功を収めた。９人は白色の透明感あふれる衣装で登場。冒頭のミディアムバラード「Ｂｌｕｅ