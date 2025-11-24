Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚが２３日、東京・文京区のＴＯＫＹＯＤＯＭＥＣＩＴＹＨＡＬＬで「ＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５ＣＲＡＺＹＲＯＭＡＮＴＩＣ！」を開催した。ステージでは「リバイバル」と「一体感」をテーマに、受け継いできた事務所のイズムなども表現。デビューから１３年の進化とともに、原点回帰のパフォーマンスを見せた。受け継いできた伝統とパフォーマンスを、コンサートタイトル通りに「ＣＲＡＺＹ」