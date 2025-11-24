高市総理は南アフリカで開かれたG20首脳会議を終え帰国の途につきました。その成果と課題について同行記者の報告です。日中関係が冷え込むなか、今回のG20サミットでは高市総理と李強首相の接触があるか注目されていましたが、滞在中の対話はかなわず、関係改善の糸口はつかめませんでした。高市総理「中国とは、あらかじめ調整は行っておりません。今回のG20サミットでは李強首相と会話する機会はございませんでした」高市総理は